Пять важных советов для женщин от Веры Глаголевой

31 января народной артистке РФ, актрисе театра и кино Вере Глаголевой исполнилось бы 68 лет. Женский журнал Клео.ру приводит пять важных советов для женщин, которыми актриса поделилась при жизни.

«Любовь является бездонным океаном. В него нужно погружаться с головой», — Вера Глаголева.

Актриса считала, что в вопросах любви следует руководствоваться исключительно чувствами.

«Между работой и семьей должен быть баланс. Как только он будет нарушен, тут же возникнет дискомфорт», — Вера Глаголева.

Несмотря на то, что Вера Глаголева занималась своей карьерой и активно снималась в кино, она не забывала о семье. По мнению актрисы, рабочие моменты должны решаться на работе, а домашние — дома.

«Семья дороже всего. Карьера должна стоять на втором месте», — Вера Глаголева.

Актриса была убеждена, что главное в жизни — семья, и для нее ее родные и близкие были на первом месте.

«Искусство существует для подъема человека над обыденностью», — Вера Глаголева.

Вера Глаголева считала, что искусство необходимо для того, чтобы отвлекаться от бытовых и рабочих вопросов.

«От того, как женщина будет выстраивать отношения с близкими, зависит благополучие ее семьи», — Вера Глаголева.

Актриса считала, что для того, чтобы в семье царило благополучие, важно уметь выстраивать отношения друг с другом.

Напомним, актриса театра и кино Вера Глаголева ушла из жизни 16 августа 2017 года от онкологического заболевания.

Ранее сообщалось о том, что голливудская актриса Деми Мур дала совет родственникам страдающих деменцией людей.