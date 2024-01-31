«Принять радость и любовь»: Деми Мур дала совет родственникам больных деменцией

Звезда Голливуда Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции. Болезнь прогрессирует, но семья актера не унывает и старается всячески обеспечить ему привычную жизнь. Накануне бывшая супруга знаменитости, актриса Деми Мур обратилась к родственникам страдающих тем же заболеванием людей.

Деми Мур стала гостьей радио-шоу Энди Коэна. На нем она решила обратиться к семьям тех, кто страдает деменцией. Актриса призвала родственников забыть о прошлом больных, не скучать по ним прежним, жить здесь и сейчас.

По ее словам, нужно принять заболевание родных.

«Когда вы отпустите то, кем они были, вы действительно сможете остаться в настоящем и принять радость и любовь, которые есть здесь и сейчас», — приводит слова Деми издание Daily Mail.

Напомним, у актера выявили лобно-височную деменцию, которая постепенно разрушает мозг. С каждым днем здоровье актера ухудшается: он не может сам читать и плохо разговаривает. В СМИ появилась информация, что Рождество 2024 может стать последним для актера.