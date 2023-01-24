Пять уколов и на сцену: Волочкова раскрыла секрет, что помогает ей танцевать с больным бедром
Волочкова рассказала о пяти уколах, которые помогли ей станцевать перед зрителями с больным бедром.
Фото: Андрей Подолякин/ MainPeople/ Starface.ru
47-летняя балерина Анастасия Волочкова впервые рассказала, с какой проблемой живет в течение трех месяцев и что помогает ей выходить на сцену. Знаменитость призналась, что все это время «испытывает сильную боль».
«Сейчас у меня проблемы с бедром», - призналась Волочкова.
С ней балерина обратилась к спортивному врачу Зурабу Орджоникидзе. Доктор ведет Волочкову уже 17 лет.
Артистка сообщила, что пик нагрузки на организм пришелся на декабрь – в прошлом месяце у балерины было особенно много выступлений.
«Перед завершительным в декабре мне пришлось сделать пять противовоспалительных уколов, чтобы, хоть и через боль, но достойно танцевать перед моими зрителями», - разоткровенничалась Волочкова.
Ранее сообщалось, что по возвращении из недавнего путешествия она направилась к Орджоникидзе и прошла обследование. Результаты анализов оказались «плачевными».