Пять собственных и 15 совместных проектов: новый глава «Ленфильма» отверг слухи о бедственном положении студии

Новый руководитель «Ленфильма» Эдуард Суворов отрицает слухи о бедственном положении киностудии и заявляет, что у нее находятся в работе 20 проектов.

«Много досужих домыслов, разговоров про то, что «Ленфильм» умер, у «Ленфильма» нет того, у нет всего. Вы сегодня сами были на площадке, видели грим, видели костюмы, актеров и весь рабочий процесс. Похоже, что мы умираем? Мне кажется, нет», - заявил Суворов на съемочной площадке сказки «Ворожея».

По словам временно исполняющего обязанности гендиректора «Ленфильма», сейчас в работе студии находятся пять собственных проектов и 15 совместных.

«Кому-то, видимо, не сильно нравится, что у «Ленфильма» все не так плохо, как про него говорят», - цитирует Суворова Kp.ru.

Эдуард Суворов занял пост врио главы «Ленфильма» после того, как против его предшественника Федора Щербакова возбудили уголовное дело о вымогательстве. Он был объявлен в розыск, и, как выяснилось, покинул страну. В марте Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Щербакова.

Кроме того, «Ленфильм» в настоящее время судится с фирмой другого экс-директора - Эдуарда Пичугина. Его компания требует с киностудии сотни миллионов за оборудование.