Пять лет жил в приюте, а после переехал в Дубай: куда пропал Джамшут из шоу «Наша Russia»

74-летний актер Валерий Магдьяш, прославившийся после роли Джамшута в шоу «Наша Russia», переехал в Дубай, чтобы открыть там актерские курсы для приезжих. Сейчас он развивает соцстети и набирает аудиторию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После закрытия проекта Михаила Галустяна и Сергея Светлакова Магдьяш пропал из медиаполя. Известно, что он жил в Ставропольском крае в приюте для бездомных. Там он провел пять лет, после чего его заметил российско-эмиратский застройщик и предложил ему роль строителя.

Месяц назад Валерий собрал свои вещи и переехал в Дубай. Он планирует давать уроки по актерскому мастерству, но пока занимается лишь раскручиваем проекта.

К слову, режиссер, снимавший шоу «Наша Russia» Максим Гелиевич поделился, что ничего не знает о судьбе Валерия. Он отметил, что они работали очень давно и никаких связей у них не осталось.

Ранее актер Алексей Коряков объяснил, почему пропал после «Закрытой школы».