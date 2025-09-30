«Андрей Авдеев — это не мой максимум»: актер Коряков объяснил, почему пропал после «Закрытой школы»

Актер Алексей Коряков рассказал, почему перестал сниматься после сериала «Закрытая школа». Звезда признался в интервью Леди Mail, что из-за образа школьника в проекте перестал получать предложения от режиссеров и испытывал стресс.

Коряков запомнился зрителям в роли старшеклассника Андрея Авдеева. Он вспомнил, что после окончания съемок надеялся на участие в разнообразных проектах, но ему не поступали предложения.

«После «Закрытой школы» у меня был перерыв в съемках, что повергло меня в стресс: я-то думал, что на волне популярности сейчас буду получать от режиссеров одно предложение за другим. Но, видимо, в их глазах я настолько слился с образом школьника, что в другом амплуа на тот момент времени они не были готовы меня воспринимать. Что жутко меня обижало… К счастью, спустя время работа появилась», — признался артист.

Мужчина отметил, что сериал выходил 15 лет назад, но для поклонников он все равно остается Авдеевым.

«Я с теплыми чувствами вспоминаю работу над этим сериалом и рад, что мне удалось не стать заложником моей роли в нем. Определено, Андрей Авдеев — это не мой максимум», — поделился он.

Алексей добавил, что ему нравятся роли отрицательных персонажей со сломанной судьбой. Он считает, что их очень интересно играть. Также звезда высказался о критике. Он прислушивается только к тем негативным отзывам, которые исходят от «знающих людей». Его удивляет, когда люди критикуют его из-за костюмов в фильме, хотя эти вопросы нужно задавать не ему, а костюмерам.

«Артистам часто достается из-за того, что людям просто не понравился сам проект. И хоть кино — дело коллективное, хейтят-то за него в основном тех, кто на виду — актеров», — заключил Коряков и добавил, что старается поменьше читать о себе.

Ранее мы писали о том, что Родион Газманов ответил на вопрос о свадьбе.