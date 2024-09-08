«Пять лет вместе»: звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов высказался о свадьбе 22-летней дочери

В конце августа младшая дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова, 22-летняя Мирослава, вышла замуж. В эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1» актер впервые прокомментировал недавнюю свадьбу наследницы.

Избранником Мирославы Михайловой стал ее однокурсник, 25-летний Анатолий Черников. Пара училась вместе на актерском факультете ВГИКа. Александр Михайлов признался, что поддержал выбор дочери.

«Я вижу, что он хороший парень. Они пять лет вместе, вместе закончили институт, получили диплом с отличием. Я говорил ей: „Ты делай так, как ты считаешь нужным“», — поделился актер.

Свадьба младшей дочери Александра Михайлова состоялась 22 августа. Артист присутствовал на торжестве вместе с супругой Оксаной Васильевой. Для регистрации брака пара выбрала необычное место — библиотеку-читальню имени А.С. Пушкина. На праздник были приглашены только самые близкие — всего около 35 гостей.

Кроме того, актер признался, что его старшая дочь, 33-летняя Анастасия, которая также снимается в кино, ждет уже третьего ребенка. В 2014 году наследница Александра Михайлова вышла замуж за фотографа и оператора Евгения Маймана. В 2018 году у пары родилась дочь Оливия, а через три года — сын Лука.

«Моя старшая дочь беременна третьим внуком. Она на днях должна родить», — рассказал Александр Михайлов.

Ранее сообщалось о том, что Александр Михайлов посетил кинофестиваль в Чите и рассказал о своем состоянии.