«Не слушайте никого!»: сбежавший из больницы на кинофестиваль Михайлов рассказал о своем состоянии

Актер Александр Михайлов, несмотря на новости о его госпитализации, все-таки покинул больничные стены и пришел на кинофестиваль в Чите. В беседе с журналистами он признался, что чувствует себя прекрасно.

О болезни 79-летней знаменитости стало известно прямо перед открытием киносмотра. Организаторы подтвердили, что артисту стало плохо, из-за чего ему пришлось отправиться с медицинское учреждение. Сообщалось, что у него подозревают пневмонию. Однако даже это не смогло оставить Михайлова в клинике, и уже 30 мая он был замечен на фестивале.

В разговоре с представителями СМИ актер отметил, что сейчас не жалуется на состояние. По его словам, ему действительно потребовалась помощь, но все не так серьезно, как это подали в прессе.

«Потрясающе себя чувствую. Потрясающе. Не слушайте никого! Все было, но не в такой степени», - цитирует слова Александра Kp.ru.

Актер пошутил, что, пока его не госпитализировали, он даже не знал, что настолько популярен.

Ранее журналист Сергей Майоров рассказал о последних часах жизни Анастасии Заворотнюк. Напомним, что она умерла в ночь с 29 на 30 мая.