«Пять лет со дня нашей свадьбы»: эксклюзивное фото певца SHAMAN с женой

Певец SHAMAN никогда не комментирует свою личную жизнь. СМИ известно лишь то, что артист находится во втором браке, но при этом мужчина не появлялся на публике с женой и не делился фотографиями с ней. Сегодня возлюбленная певца сама себя рассекретила.

В социальной сети Елена Мартынова опубликовала совместный снимок с супругом и трогательного его подписала. Оказывается, пара отмечает пять лет совместной жизни. «Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, искренностью, глубиной масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого был настолько тяжелый путь и который нёс свой крест с таким достоинством», – заявила Елена.

Кроме того, девушка поделилась и подробностями начала карьеры SHAMAN. Начинать всегда трудно, об этом не понаслышке знает певец. Выяснилось, что в тот момент многие звёзды отечественного шоу-бизнеса советовали молодому человеку сменить профессию. Тем не менее Ярослав не свернул с пути и теперь радует поклонников такими хитами, как «Я русский», «Встанем» и т.д. «Пять лет назад я вышла замуж за великого человека, большого артиста и гениального музыканта. Сегодня мое мнение разделяют миллионы людей по всей стране, полюбивших его творчество и поющих его песни. Спасибо вам!», – обратилась Мартынова к поклонникам супруга.

SHAMAN не один скрывает личную жизнь от прессы. Его примеру следует и главный секс-символ страны Дмитрий Нагиев. Несмотря на это, журналистам удалось раскрыть тайну мужчины и выяснить, кем является его единственная супруга. Подробности читайте в этой статье.