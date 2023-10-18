«Пьяных полно, просто ужас»: фанаты Шатунова не брезговали алкоголем на концерте памяти

В Москве состоялся концерт памяти, посвященный покойному певцу Юрию Шатунову. Фанаты артиста съехались со всей России. Все из них не поскупились на билеты, а некоторые еще и на алкоголь. В какой-то момент происходящее на мероприятии даже напоминало пьянку, передает mk.ru.

Перед посещением концерта можно было приобрести продукцию с изображением любимого артиста. Но собравшиеся люди по большей части просто смотрели, чем приобретали, поскольку цены были довольно высокие. Например, толстовка стоила 8 тысяч рублей, что не каждому по карману, кто уже приобрел достаточно дорогой входной билет.

Помимо цен, внимание на мероприятие привлекло поведение некоторых фанатов Шатунова. Так, люди буквально забивали урны бутылками из-под спиртного. Одна из женщин даже не могла устоять на ногах, упала на землю и засмеялась.

Охранники, которые отвечали за безопасность на концерте, заставляли людей открывать бутылки, чтобы выяснить — алкоголь в них или нет.

«Что-то мы первый раз такое видим, пьяных полно, просто ужас», — поделились впечатлениями от происходящего сотрудники службы безопасности.

Ранее сообщалось, что телеведущий Андрей Малахов не стал упоминать имя продюсера Андрея Разина на памятном концерте. Он завил, что это имя нельзя называть.