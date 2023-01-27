Пьяный или вжился в роль: известна правда о выходке Александра Панкратова-Чёрного в Томске

Актер Александр Панкратов-Чёрный оказался в центре скандала после спектакля в Томске. Недовольные зрители пожаловались на поведение знаменитости на сцене и решили, что он был пьян. Некоторые покинули зал и потребовали вернуть им деньги.

Неприятная история случилась во время постановки «Женихи, или Как родители дочке жениха выбирали».

«По словам зрителей, Александр Васильевич был навеселе, играл только с подсказки суфлера, а иногда и вовсе замолкал», – пишет Telegram-канал Shot.

Журналисты отыскали зрителей, которые рассказали о своих впечатлениях от игры актера. Они заявили, что не заметили ничего странного в его поведении.

«Никто массово спектакль не покидал. После окончания спектакля зал стоя аплодировал актерам. Панкратов-Черный не пользовался подсказками суфлера, их не было», — цитирует Ирину Бушину издание Газета.Ru.

«Не видел, чтобы массово кто-то покидал зал, тем более, я пришел смотреть спектакль в отличном исполнение артистов, а не наблюдать за теми, кто куда выходит. Всем артистам аплодировали стоя, когда спектакль был завершен», — отметил зритель Денис Сидоров.

Представители артиста пока никак не прокомментировали информацию. Возможно, Александр Панкратов-Чёрный действительно просто хорошо вжился в роль.

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