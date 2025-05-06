Пьяный и в грязи: Митя Фомин рассказал о самом стыдном концерте

Митя Фомин вспомнил, как выступил на концерте пьяным в грязной одежде. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Певец Митя Фомин рассказал о концерте, за который ему стыдно. По словам артиста, он должен был выступать на сборном концерте, посвященном хитам 80-х и 90-х. Однако накануне выступления Фомин задержался на вечеринке, где переборщил с алкоголем.

«Я приехал на концерт мертвецкий пьяным после какой-то тусовки. Голос дрожал, на голове было черти что, вся одежда была в грязи», — рассказал он.

В итоге Фомин все же вышел на сцену, но фанаты сразу поняли, что артист был под градусом.

«То, что я поддатый, зритель сразу же просек, но мои фанаты настолько добродушны, что ни один помидор в меня не полетел, я спел свой главный хит, мне подпевали все, и это было супер», — вспомнил он.

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