«Пьянство на сцене неприемлемо!»: стала известна причина недавнего исчезновения Татьяны Кравченко

На прошлой неделе в СМИ появились новости о том, что звезда «Сватов» Татьяна Кравченко не явилась на спектакль в Питере и перестала выходить на связь. Стали говорить о ее исчезновении, а Станислав Садальский сообщил, что даже хотели взламывать дверь ее квартиры. Скоро выяснилось, что актриса нашлась, вот только инцидент обсуждается до сих пор.

После пропажи Кравченко поклонники стали беспокоиться, что с ней произошел несчастный случай. Вот только ее коллега Садальский, который уже сокрушался по поводу безответственности артистки, считает, что причина, по которой она подвела зрителей, иная. Он заявил, что Татьяна часто уходит в запои.

«Алкоголь может коснуться любого — как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой «Ленкома», не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи! Артистка не приехала, все волновались, жива ли Кравченко, артистке было безразлично! Она отдыхала от возлияний. Алкоголь помутил великой артистке разум! Пьянство на сцене неприемлемо! Может, директор театра Марк Варшавер пьянство поощряет?! Не думаю», - эмоционально высказался по этому поводу артист.

В Сети пользователи разделились на «два лагеря». Одни поддерживают Татьяну, другие Станислава. Коллеги же актеров стараются никак не вмешиваться в конфликт, да и сама Кравченко не особо спешит оправдаться, пока Садальский делает громкие заявления в ее адрес.

Ранее в Сети обсуждался другой конфликт, связанный с «Ленкомом». Руководство театра опровергло слухи о том, что Александра Захарова была уволена, а также обнародовало ее немаленькую зарплату.