Свыше 100 тысяч, надбавки и авторские: сколько получает «уволенная» из «Ленкома» Александра Захарова

На днях на Youtube вышел новый выпуск шоу «Эмпатия Манучи», участие в котором принял актер Станислав Садальский. В ходе интервью он заявил, что Александра Захарова, дочь покойного режиссера и худрука «Ленкома» Марка Захарова, была уволена, и теперь директор театра окончательно сводит с ней счеты.

Слова Садальского, конечно, не прошли незамеченными, и в Сети сразу же стали обсуждать, что актрису выгнал лично Марк Варшавер. В последнее время вокруг «Ленкома» постоянно происходят скандалы, и новый только подлил масла в огонь. Именно поэтому руководство театра не смогло промолчать и ответило артисту, заявив, что все его высказывания – это сплошная ложь.

Садальского назвали скандальным репортером и разносчиком фейковых новостей, которому приснилось увольнение Захаровой. Официальное опровержение слов Станислава театр дал в Телеграм-канале. В сообщении утверждалось, что Александра Марковна по-прежнему работает в «Ленкоме», и никто ее выгонять не собирается. По их словам, актриса задействована в спектаклях «Вишневый Сад» и «Женитьба Фигаро».

Также не прошло руководство и мимо зарплаты, которую сейчас получает артистка театра. Они назвали даже точные цифры. «Получает довольно приличную зарплату в 158000 рублей в месяц. Кроме того, она получает пенсию и ежемесячную надбавку в 30 000 как народная артистка РФ. Так что на статус и финансовое положение известной актрисы никто не посягал. Разве что сам Садальский и издания, распространяющие ложь. Театр вынужден подать судебный иск за данные деяния», - написал «Ленком». А директор театра Марк Варшавер добавил, что Захарова получает еще и авторские за спектакль «Ва-банк» Марка Захарова - 125 тысяч за каждую сыгранную постановку.

Отметил театр и то, что Захарова действительно была снята с постановки «Женитьба», но это связано с тем, что в ее возрасте уже не так легко играть невесту. Но тем не менее, работы актрису никто не лишал.