«Пузырь моральной нищеты уже лопнул»: Влад Лисовец удивился быту простых россиян

Стилист был удивлен тем, что повсюду был «грубый, жёсткий тюремный мат», отсутствие желания «заниматься саморазвитием, своей культурой, внешним видом, кушать красиво». Вместо этого жители глубинки принялись обсуждать его поведение и внешний вид.

«Самой приятной услышанной в мой адрес фразой была: «О, иностранец».

Естественно, данный пост вызвал бурю негодования: «Представляю, с каким надменным лицом он сидел», «А сам то откуда?» — пишут в сети. Поэтому Лисовец просто отключил комментарии.

В конце концов, Лисовец все-таки решил ответить на негативные комментарии и опубликовал ряд видео на своей странице. Во фрагментах Влад объясняет, что относиться к друг другу нужно с должным уважением: «Почему не хотите поменять это вы, я не знаю. Почему вам удобно в этом жить, я тоже не знаю, это ваши проблемы», — задает вопрос стилист.

Кто же такой Владислав Лисовец и чем он владеет?

Стилисту 51 год, он родился в Баку в семье машиниста поезда и сотрудника химической лаборатории. С детства Влад был творческим человеком, отучился на парикмахера, после чего приехал в Москву, где работал по профессии в телецентре «Останкино». Среди его клиентов: Владимир Леонтьев, Жанна Фриске, Ирина Понаровская и другие.

Именно контакты с элитой позволили Владиславу самому попасть на экраны и радиостанции, а также создавать свои собственные проекты.

Как сообщает Life.ru, до пандемии 2020 года Лисовец был владельцем успешной сети «Парикмахерская «Контора». В 2017 году он открыл арт-кофейню LISObon, где периодически проходят различные выставки и съемки проектов.

Пространство находится на первом этаже исторического здания на углу Сретенки и Селивёрстова переулка. После проверки МЧС в 2020 году было выявлено целых 15 нарушений — Лисовец не обратил внимания на пожарную безопасность.

Также у стилиста есть ИП. Он предоставляет парикмахерские услуги, а также имеет право заниматься рекламой, теле- и радиовещанием, торговлей бытовыми изделиями и косметикой, а также вести ресторанную деятельность.

Более того, Лисовец владеет двумя фирмами под названием «Современная школа красоты. Влад Лисовец». При этом, одна из них — ООО, а вторая — АНО. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 2010 года они предоставляют услуги дополнительного профессионального образования, при этом никаких доходов они не приносят. Зарегистрированы обе фирмы по старому адресу стилиста в районе Хорошево-Мневники.

Теперь же Владислав живет в том же здании на Сретенке, где находится его культурное пространство. На пятом этаже в трехкомнатной квартире площадью почти 165 квадратных метров. Сейчас рыночная стоимость этого жилья составляет более 100 млн рублей.

Ранее стилист Лисовец рассказал, как Валентин Юдашкин помогал всей эстраде и был патриотом.