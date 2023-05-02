«Помогал всей эстраде»: стилист Лисовец поделился воспоминаниями о Валентине Юдашкине

Трагические новости о смерти известного модельера Валентина Юдашкина шокировали общественность. Поклонники, друзья и коллеги делятся своими воспоминаниями о кутюрье. Стилист Владислав Лисовец высказался о Юдашкине и назвал его уход – огромной потерей для России.

По словам мужчины, Валентин был потрясающим человеком и настоящим патриотом.

«Это суперинтеллигенция, это суперкультура, это невероятный аккуратист, творческая личность, который помогал всей российской эстраде выглядеть хорошо и всегда мог дать платья, наряды, всегда с удовольствием помогал артистам выглядеть хорошо», – рассказал Лисовец в беседе с Life.ru.

Напомним, что о смерти кутюрье стало известно 2 мая. Валентину Юдашкину было 59 лет, с 2016 года он боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее мы писали о смерти другого известного модельера – Вячеслава Зайцева. Знаменитость скончался в возрасте 85 лет. По сообщениям СМИ, модельеру стало плохо вечером на собственной даче. Его доставили в больницу с желудочным кровотечением и поместили в реанимацию, однако спасти его так и не удалось.