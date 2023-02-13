«Бог послал мне миссию»: Эвелина Бледанс откровенно рассказала об особенном сыне

На долю Эвелины Бледанс выпало немало испытаний. Знаменитость никогда не скрывала, что после развода с супругом она самостоятельно воспитывает сына, которому врачи поставили неутешительный диагноз: синдром Дауна. Звездная мама успевает не только успешно развивать свою карьеру, но и заботиться о Семене. Во время передачи «Однажды» телеведущая со слезами на глазах рассказала, с какими трудностями она столкнулась.

Эвелину нередко люди обвиняли в пиаре на болезни ребенка, однако знаменитости нашлось, что ответить негодующим. По словам Бледанс, «Бог послал ей миссию», чтобы она в публичном пространстве освещала проблемы особенных детей.

«Иногда мне кажется, что не пройду этот путь, даже четвертинки. Я ищу возможность сделать детям красивые праздники, чтобы они веселились, чтобы они вышли на сцену Кремля. Дети с синдромом Дауна вышли на сцену в инклюзивном мюзикле!», — высказалась актриса.

Эвелина убеждена: своими добрыми делами она оказывает заботу не только своему сыну, но и многим другим деткам, страдающим от этого недуга.

Ранее мы писали о том, почему Эвелина Бледанс уже пятый год скрывает своего возлюбленного. Подробности читайте в этой статье.