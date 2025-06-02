«Пустота. Грусть. Боль»: убитый горем Филипп Киркоров вспомнил о личной трагедии

На время ушедший в тень певец Филипп Киркоров прервал молчание и вышел на связь с поклонниками. В личном блоге артист с болью почтил память отца, скончавшегося в марте.

2 июня Бедросу Киркорову могло бы исполниться 93 года, но жизнь народного артиста России оборвалась два месяца назад. Филипп Киркоров признавался, что уход отца стал для него настоящей трагедией. Исполнитель хита «Жестокая любовь» до сих пор тяжело переживает потерю и в день рождения близкого человека вспоминает о нем и испытывает «пустоту» и «боль».

«Ровно год назад… 2 июня 2024. Мы отмечали 92 года папы. Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа», — высказался Филипп Киркоров, опубликовав совместное фото с отцом.

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта, ему было 92 года. Причиной смерти артиста стала остановка сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Филипп Киркоров не скрывал: трагедия «выбила из строя», но он нашел в себе силы вернуться к творчеству. Певец вспоминал, как отец «чувствовал, что осталось немного», и незадолго до смерти попросил его не отменять концерты. Их последний разговор состоялся за несколько дней до случившегося.

«Мы говорили о жизни, о семье, о том, как важно ценить каждый момент. Папа как будто чувствовал, передавал мне свои напутствия. Он сказал: „Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой“. Эти слова я пронесу через всю жизнь. Разговор был незадолго до его ухода, но в нем было так много света… Будто он хотел оставить во мне этот свет навсегда», — делился артист.

Ранее Филипп Киркоров вспомнил день смерти отца: «Была дикая истерика».