«Пришлось»: Сергей Соседов рассказал о работе курьером

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как попал в журналистику. Оказалось, что это получилось случайно, так как в молодости он работал вовсе не корреспондентом, а курьером. Об этом он сообщил Газете.Ru.

По признанию Соседова, после школы он попытался поступить в МГУ, но не прошел конкурс, поэтому ему пришлось идти работать.

«Не работать было нельзя, потому что — по советским законам — если вы не работаете, значит, вы тунеядец, а это статья. Не поступил — идешь работать, это была аксиома жизни советского общества», - рассказал Сергей.

Уже на должности курьера он начал общаться с опытными сотрудниками журнала «Гудок». Они заметили в молодом Соседове потенциал. Ему предлагали писать статьи для издания, но он отказывался.

«Я для себя решил, что не хочу писать ерунду. А в «Гудке» была рубрика «Интервью», и я понял, что хочу делать большие интервью с артистами», - поделился критик.

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