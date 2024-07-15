«Пустите просто прогуляться»: в Доме детства ответили после просьбы уехавшего из РФ Милохина

В Доме детства в Оренбурге, где вырос блогер Даня Милохин заявили о том, что впускают выпускников. Но конкретно про уехавшего из РФ молодого человека предпочли не говорить. Напомним, что он рассказал, как хочет снова посетить это место.

Журналисты 360.ru пообщались с сотрудницей учреждения и поинтересовались, могут ли бывшие воспитанники приехать в Дом детства.

«По телефону никакой информации о своих воспитанниках, в том числе бывших мы не даем. Все обращения к нам, пожалуйста, через вышестоящую организацию, через министерство образования. Мы пускаем к себе выпускников в гости, которых мы знаем, с которыми мы работаем», — рассказала сотрудница.

Напомним, что именно здесь провел свое детство Даня Милохин. Он попал в учреждение в три года и вплоть до 13-летия прожил в этих стенах. Недавно уехавший из России блогер заявил, что очень хотел бы посетить не только РФ, но и конкретно это учреждение.

«Сегодня утро ностальгии. Не был там уже девять лет, а прожил 10. Пустите просто прогуляться‎», — признался звезда соцсетей и показал фото оттуда.

Напомним, что Милохин принял решение покинуть страну после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на то, что молодого человека не призвали в ряды ВС РФ на срочную службу. Она заявила, что Даня мог бы реабилитироваться и доказать на деле верность России.

Ранее мы писали о том, что автор хита «Владимир Путин — молодец!» отсудил у Милохина 400 тысяч рублей.