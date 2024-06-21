«Нет таких доходов, как раньше»: отец Дани Милохина объяснил, почему блогер не может вернуться в Россию

Блогер Даня Милохин не может вернуться в Россию по двум причинам. Одна из них заключается в том, что тиктокера разыскивает военкомат.

Об этом изданию Super.ru сообщил приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев.

Другая причина неприезда в Россию – подготовка Милохина к поединку, сейчас блогер занимается боксом.

По словам родственника, к ним домой регулярно приходит участковый. Семья часто общается с Милохиным, однако не может съездить к нему в гости в Дубай. Родные не просят помощи – справляются самостоятельно..

«Ему самому нужно встать на ноги. Его лишили многих контрактов, и уже нет таких доходов, как раньше», - сказал он изданию.

Ранее появилась информация о том, что летом Милохин планирует приехать в Россию. Депутат Госдумы Алексей Журавлев посоветовал вернуться до окончания весеннего призыва.