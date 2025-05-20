«Пустите меня к гробу педагога!»: Волочкова требует разрешить ей попрощаться с Юрием Григоровичем

Анастасия Волочкова заявила, что собирается прийти на церемонию прощания с бывшим главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем, несмотря на возможный запрет.

Звезда назвала Григоровича своим ангелом-хранителем и самой главной частью своей творческой жизни. Но артистка сомневается, что ее пустят на траурную церемонию. Волочкова вспомнила, как ей не разрешали присутствовать на панихиде других педагогов Большого театра.

Анастасия собирается взять на прощание с балетмейстером белые лилии. Она допустила, что с ними ей, возможно, разрешат стоять только у служебного входа.

«Вот и буду стоять с этими цветами. <...> Пустите меня к гробу моего педагога!» — сказала Волочкова в разговоре с Газетой.Ru.

Волочкова напомнила, что она была единственной артисткой, приходившей в санаторий к Григоровичу, где он восстанавливался. Никто из коллег Анастасии не навещал знаменитого хореографа.

Напомним, балетмейстера кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище 23 мая рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.