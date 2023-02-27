«Стресс»: после сообщения Авербуха о разводе Арзамасова появилась на публике в слезах
«Стресс»: проблемы на работе довели 27-летнюю Елизавету Арзамасову до слез .
Фото: Starface.ru
Елизавета Арзамасова ведет активный диалог с подписчиками. В своей социальной сети звезда «Папиных дочек» нередко рассказывает истории из жизни и из актерской сферы. На этот раз знаменитость написала откровенный пост, в котором поделилась эмоциями от пережитой проблемы на работе.
Так, Елизавета испытала сильнейший стресс от того, что произошла внезапная замена спектаклей. Оказывается, ее коллега заболел и сообщил об этом незадолго до начала гастролей. В экстренном режиме возлюбленной Авербуха пришлось готовиться к моно-постановке.
«Стресс был тот еще! Замены спектаклей — это испытание не только для актеров, но и для зрителей. Но так бывает. Все мы люди. Когда партнер заболел и не смог поехать на гастроли, что-то надо делать», — пояснила Арзамасова.
Знаменитость призналась: подобная ситуация довела ее до слез. Вот почему в качестве иллюстрации к посту девушка выбрала снимок, на котором она «зареванная».
«Зареванная и счастливая с сотрудниками театра Дзержинска. Вот так бывает, что встретишься случайно с людьми, а расстаешься с ними как с близкими друзьями», — поделилась эмоциями актриса.
Фото: Из профиля Instagram* Арзамасовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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