«Пусть заново проверяют»: Тамара Семина недовольна, что «скользкую» Пугачеву не признали иноагентом

Решением о непризнании певицы Аллы Пугачевой иноагентом недовольна народная артистка РСФСР Тамара Семина. Она призвала ее проверить заново на иноагентство, а заодно и на адекватность.

Комментарий актрисы приводит издание «Абзац».

Семина призналась, что не может произносить имя Пугачевой без отвращения.

«Она скользкая, противная вся, недостойный член общества. Пусть её заново проверяют», - заявила народная артистка.

По мнению Семиной, у Примадонны «давно что-то случилось с головушкой нездоровое».

«Но главное моё предложение – проверить её на адекватность», - сказала Семина. Актриса уверена, что Примадонна «тяжко заболела».

Накануне стало известно, что Минюст рассмотрел обращение по вопросу признания Пугачевой иноагентом. Однако в действиях певицы не нашли критериев, соответствующих этому статусу.