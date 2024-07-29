Минюст не нашел оснований для того, чтобы признать Аллу Пугачеву иноагентом

Минюст России рассмотрел запрос первого заместителя председателя Комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева по вопросу включения певицы Аллы Пугачевой в реестр иноагентов и направил ему ответ. Ведомство сообщило, что не нашло оснований для признания артистки иноагентом.

Официальный ответ опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

Бумага датирована 26 июля. В ответе Минюста перечислены все критерии для признания иноагентом.

Ведомство соотнесло их с деятельностью певицы и пришло к следующему выводу: «В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей [признание иноагентом]».

В заключение говорится, что «в случае выявления в действиях Пугачевой признаков иноагента Минюстом России будет рассмотрен вопрос о включении ее в реестр».

Ранее сообщалось, что в Минюст направлен запрос о признании актрисы Чулпан Хаматовой иноагентом.