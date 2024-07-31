«Пусть забросают помидорами»: Ирина Ортман назвала Аллу Пугачеву хорошей «ресторанной» певицей

Выпускница «Фабрики звезд-3», солистка группы «Тутси» Ирина Ортман назвала артистку Аллу Пугачеву «ресторанной певицей». Она призналась, что никогда не считала Примадонну эталоном.

Мнение Ортман приводит издание «Абзац».

«Пускай меня сейчас мои коллеги забросают помидорами. Алла Пугачева – ресторанная хорошая певица…», - высказалась Ортман.

Она считает, что у Пугачевой получалось «доносить» до людей истории, которые были им близки. При этом Ортман не согласилась с высказыванием о том, что существовали буквально две артистки – Пугачева и София Ротару.

Певица считает, что «была масса» исполнителей. В качестве примера она привела Татьяну Анциферову, которая, по мнению Ортман, «пела как богиня».

«В моём доме звучали песни (Юрия – прим.) Антонова, а не Пугачевой», – заключила певица.

Ранее Ортман рассказывала, как Жанна Фриске не взяла ее в группу «Блестящие». Вместо нее в коллектив попала Ксения Новикова.