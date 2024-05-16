«Критика в мой адрес была беспощадной»: Кристина Орбакайте рассказала о выборе в жизни

Кристина Орбакайте заявила, что ее беспощадно критиковали и ругали как певицу. В интервью PROZVEZD она рассказала, почему в какой-то момент жизни перестала сниматься в кино.

Напомним, что дочь Аллы Пугачевой обрела известность как исполнительница главной роли в фильме «Чучело». Он вышел на экраны 40 лет назад. Поклонники считали, что она сможет построить блестящую карьеру в кино, но в какой-то момент Кристина запела.

По словам Орбакайте, она и не думала о карьере певицы. Но жизнь распорядилась так, что после окончания ГИТИСа в отечественном кино начался кризис. Звезда призналась, что киностудии пустовали, а ей хотелось творить.

«Попробовала петь. Критика в мой адрес была беспощадной. Если как актрису, помня фильм «Чучело», меня хвалили, то, как певицу ругали», – призналась Кристина.

Со временем у нее появились фанаты, а сама она до сих пор гастролирует по всему миру. Но до сих пор мечтает о том, чтобы сыграть драматическую роль в фильме у хорошего режиссера. В свободное время певица слушает классическую музыку и играет на фортепиано. Особенно ей нравится Шопен.

«Музыка Шопена созвучна моей душе. В ней есть все: глубокие чувства, сильные эмоции, романтика, мятеж, ностальгия, зима и лето», – поделилась звезда.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте объявила о концертах в Израиле. СМИ полагают, что во время поездки она встретится со своей матерью Аллой Пугачевой.