Фанеру не включили: Ольга Бузова попала в скандал во время концерта

В Сети появились кадры с выступления Ольги Бузовой, которой не включили фанеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На видео, которое распространяются в Сети, Бузова поет на концерте песню «Хит парад». Однако в какой-то момент слышно, как у певицы дрожит голос и она не попадает в ноты. Сразу же после этого певица останавливает концерт.

Зрители за кадром предположили, что у певицы вовремя не включилась фанера. Подробностей о том, когда состоялся концерт и где он проходил, нет. Сама певица пока никак не комментировала видео.

Напомним, Ольга Бузова регулярно попадает в разные скандалы. Один из последних был связан с ее выступлением в откровенном наряде на концерте в честь Дня защиты детей. После этого общественники призвали создать в шоу-бизнесе дресс-код для артистов.

Ранее мы писали о том, что режиссер Юрий Грымов сравнил Ольгу Бузову с пылью, поднимающейся до небес.