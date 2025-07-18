«Пусть все получится»: Екатерина Волкова публично обратилась к дочери от Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова публично обратилась к младшей дочери Александре, рожденной в браке с писателем Эдуардом Лимоновым. Девушке исполнилось 17 лет.

В личном блоге звезда «Скорой помощи» опубликовала архивную фотографию, на которой наследница запечатлена рядом с отцом, скончавшимся в 2020 году.

«С днем рождения, дорогая моя принцесса! Очень хочу, чтобы ты была счастливая! И очень-очень люблю тебя! Пусть тебе повезет во всем! И будут силы на усилия добиваться целей! И желание их ставить! Мечтать! Пусть всё получится. Улыбайся», — написала Волкова.

Кроме того, актриса процитировала строки, написанные когда-то Лимоновым, и сопроводила их еще одним архивным кадром, на котором целует маленькую Александру в лоб.

«17 лет, ни страха, ни порока, ничто не может быть запрещено. И ярких глаз страстная поволока пьянит мужчин, как черное вино», — процитировала Екатерина.

В комментариях к посту Александру с праздником поздравили Лариса Гузеева и Екатерина Стриженова. Они пожелали девушке успехов и счастья.

Напомним, Екатерина волкова и Эдуард Лимонов расстались, когда она была беременна младшей дочерью. При этом писатель принимал участие в воспитании детей вплоть до своей смерти.

Ранее 50-летняя актриса Екатерина Волкова заявила, что старшая дочь запретила ей снимать внуков. В 2022 году актриса впервые стала бабушкой, в 2024 году наследница артистки родила еще одного сына.