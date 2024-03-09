«Пусть все получается»: Татьяна Буланова поздравила младшего сына с днем рождения

8 марта младший сын Татьяны Булановой Никита Радимов отметил день рождения. Молодому человеку исполнилось 17 лет. По этому поводу певица публично поздравила сына в соцсети. Об этом пишет StarHit.

«С днем рождения, мой любимый младший сын! Пусть у тебя все получается и сбываются твои мечты», — написала Татьяна Буланова.

По словам артистки, она старается поддерживать теплые отношения с сыном. Татьяна Буланова отметила, что Никита интересуется химией и увлекается спортом.

«Никита, как все подростки, интересуется всем, чем интересуется его поколение. Он много времени проводит в гаджетах, но и читать любит. Ходит на концерты молодых исполнителей», — поделилась певица.

Никита — сын Татьяны Булановой от второго брака с футболистом Владиславом Радимовым. Сейчас сын живет с матерью, однако регулярно общается с отцом. Сама знаменитость не поддерживает связь с бывшим супругом.

«У меня никаких вопросов к нему не возникает, нет необходимости с ним общаться. Сын — мальчик умный, рассудительный, понимающий, и я его спокойно отпускаю к отцу, ведь он его папа. Никогда в жизни не думала о том, чтобы настраивать его против», — призналась артистка.

Напомним, в 2005 году Татьяна Буланова во второй раз вышла замуж за футболиста Владислава Радимова. В 2007 году у пары родился сын Никита. Певица и спортсмен развелись в 2016 году.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Буланова призналась, что больше всего ценит в муже.