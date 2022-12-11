16:59, 11 декабря 2022
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Пусть увидят все: Довлатова сверкает сделанной грудью на премии
Радиоведущая Алла Довлатова недавно легла под нож хирурга и сделала себе грудь. Такое событие девушка явно не хотела оставить без внимания на премии «Золотой граммофон-2022».
На красную дорожку Довлатова вышла в алом длинном платье, однако грудь была почти полностью оголена.
Удерживал от показа лишнего лишь кусочек телесной ткани. Звезда эффектно позировала и крутилась. Вероятно, красотой она решила похвастаться перед каждым.
Ранее мы писали, что Николай Басков разоткровенничался о своей операции на сцене.
Источник фото:соцсети
Источник:7 дней
Автор:Елизавета ИвлеваТеги:
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