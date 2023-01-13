«Пусть твой муж хоть раз наберет ребенку»: Ксения Бородина публично упрекнула экс-супруга и его жену

Телеведущая Ксения Бородина часто попадает в скандалы, связанные с бывшими мужьями. У брюнетки есть две дочери – старшая Маруся от бизнесмена Юрия Будагова и Теона, которая родилась в браке с Курбаном Омаровым. Как оказалось, первый супруг совсем не уделяет внимание наследнице. А вот его нынешняя жена постоянно вспоминает о Бородиной.

Знаменитости на глаза попалась страница жены Юрия в соцсетях – Залины Башировой. Девушка отвечала на вопросы поклонников, которые отметили, что Бородина говорила будто ее бывшие мужья не нашли никого красивее и лучше, чем она.

«Бедолаги, может, поможем в поисках?» – иронично ответила Залина.

Бородина отреагировала на высказывание бизнесвумен. Теледива посчитала, что Баширова просто пиарится на ее имени.

«Ты лучше помоги своему мужу найти телефон своей 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение хоть раз! Вы не устали хайп ловить на моем имени, отвечая на вопросы постоянно обо мне?! И начинать свои опросники с моего имени! У вас совесть есть? Я молчу годами! Вы не устали свои страницы за счет меня раскручивать? Ты меня спросила, говорила я так или нет? Есть телефон, позвони и спроси! А лучше пусть твой муж хоть раз наберет своему ребенку», — написала Ксения в личном микроблоге.

Также артистка в очередной раз отметила, что бывший муж не помогает ей финансово и почти не видится с родной дочерью. При этом Бородина считает себя «лучшей бывшей», которая самостоятельно обеспечивает детей и не преследует экс-бойфрендов с претензиями. Звезда считает, что сама может обеспечить девочек, которые будут ей благодарны. А бывшие сами потом пожалеют об этом.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Ксении Бородиной сфотографировал тест на беременность новой девушки.