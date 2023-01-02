Бывший муж Ксении Бородиной сфотографировал тест на беременность новой девушки

Бизнесмен Курбан Омаров, известный как бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, сфотографировался рядом со столом, на котором лежал тест на беременность новой девушки Валерии. Случайно или нет он попал в кадр, остается только гадать.

Интересный предмет разглядели внимательные подписчики. Одни решили, что таким образом Омаров намекнул на беременность Валерии. Другие придерживаются мнения, что это всего лишь пиар.

Стоит отметить, что пара вдвоем праздновала Новый год. Более того, Омаров сделал акцент на том, что они провели праздник абсолютно трезвыми. Все факты подтверждают одно – пара, действительно, находится в ожидании ребенка.

Ранее Ксения Бородина уехала из России в Таиланд. Стало известно, во сколько ей обходится роскошная вилла с видом на Тихий океан.