Актер Борис Галкин решил прокомментировать конфликт Михалкова и дочери Рязанова

Актер Борис Галкин решил прокомментировать конфликт между режиссером Никитой Михалковым и дочерью Эльдара Рязанова Ольгой. Напомним, кинодеятель заявил, что фильмы режиссера - «это не кино». Удачным он счел работу Рязанова «Ирония судьбы». Ольга резко отреагировала на слова Михалкова: в одной из программ она заявила, что не может материться по условиям контракта, и воздержалась от комментарий.

Издание aif.ru приводит слова Бориса Галкина по этому поводу.

Он считает, что при просмотре фильмов «нужно забыть, что ты режиссер, что ты артист». Важно в тот момент становиться зрителем и не думать, что ты принадлежишь этой профессии. Только в этой ситуации «все будет правильно» и можно судить, кино это или не кино, считает заслуженный артист РФ.

«Но если ты судишь с точки зрения своего представления, так сказать, о вершинах искусства, когда это исключительно твоя личная точка зрения, то считай, что ты уже заблуждаешься, потому что так нельзя», - указал он в разговоре с изданием.

Борис Галкин не снимался у Рязанова, но вспоминает: когда видел его, «понимал, что это уровень нашего Феллини».

Ранее на ситуацию вокруг обсуждения фильмов Рязанова отреагировал 88-летний актер Василий Ливанов. Он счел размышления Михалкова «бессмысленными» и отказался отвечать за слова режиссера.