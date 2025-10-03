«Пусть там остается»: разгневанные переносом концертов россияне не хотят возвращения певца SHAMAN из КНДР

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, решил перенести концерты в Колпино и Тихвине на конец ноября. Вместо музыкального тура по городам России артист отправился в Северную Корею. Разгневанные поведением исполнителя пользователи Сети пожелали ему никогда не возвратиться на родину.

Концерт Дронова в Тихвине должен был пройти 7 октября, но теперь он состоится 26 ноября. Шоу в Колпино перенесли с 8 октября на 25 ноября.

Вероятно те, кто не смог послушать Ярослава в намеченные дни, обрушились на него со шквалом критики. Разгневанные люди оставили едкие комментарии под новостью о переносе концертов.

«Путь там остается… Он того не стоит, чтобы думать о нем, обсуждать… Дай бог, назад не приедет, пусть там остается», — написали пользователи.

Ранее продюсер Павел Рудченко в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, лишится ли SHAMAN фанатов из-за поездки в КНДР. По словам эксперта, Ярослав хочет повторить успех другого артиста — Витаса.