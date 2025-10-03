«Хочет международную популярность»: лишится ли SHAMAN фанатов из-за поездки в КНДР вместо концертов в России

Певец SHAMAN перенес свои концерты в России ради поездки в КНДР. Ранее артист уже выступал в Северной Корее и, по всей видимости, решил и дальше покорять за границу. Продюсер Павел Рудченко в беседе с сайтом «Страсти» отметил, что у исполнителя хита «Я русский» международные амбиции и желание повторить успех Витаса.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к выбору SHAMAN в пользу КНДР. Некоторые посчитали, что он своим поступком обозначил, что международная карьера ему важнее российских зрителей. Продюсер Рудченко отметил — певец действительно стремится расширять свою аудиторию, и это может негативно сказаться на отношении к нему фанатов, которые были с ним с самого начала пути.

«Я предполагаю, что, конечно, амбиции у SHAMAN международные. Он хочет иметь международную популярность и хочет повторить нереальное восхождение к вершинам на Востоке Витаса, который стал гиперпопулярным в Китае. SHAMAN хочет сделать то же самое сначала в Корее, потом, возможно, постарается захватить в музыкальном плане китайский рынок. Но его выбор в сторону Востока и отмена концертов здесь, на Родине, конечно, оставит определенный осадок у его поклонников. Но пока рано говорить о том, что какие-то последуют отмены или в нем разочаруются», — заявил Рудченко.

По словам продюсера, немногие артисты решаются строить международную карьеру, так как дорожат своими слушателями. Но, если SHAMAN решился на перенос концертов, значит, полностью уверен в фан-базе.

«Подобная практика не очень-то распространена среди артистов. То есть я даже сейчас не могу назвать, кто из артистов поступал таким вот образом, потому что это определенный репутационный риск. Это нужно быть настолько уверенным в том, что поклонники не отвернутся, что прям вот отменить концерты в родной стране и поехать работать, захватывать международный рынок», — рассказал Павел Рудченко.

