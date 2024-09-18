«Дочь похожа на маму»: ставший отцом Константин Крюков стал больше сидеть дома и меньше работать

Актер Константин Крюков и его супруга Алина стали родителями в конце прошлого года. У пары родилась дочь. Звездный отец практически не делится подробностями семейной жизни, но в этот раз во время общения с журналистами сделал исключение.

Так, Крюков признался, что стал чаще отказываться от съемок, передает Kp.ru. Все дело в ребенке. Актер решил, что в приоритете теперь у него время, проведенное вместе с дочерью. Малышка, по словам Константина, очень похожа на мать. Однако потом, как понадеялся отец, ситуация измениться и в наследнице начнут проявляться его черты.

«Я меньше работаю, больше сижу дома, наслаждаюсь отцовством и радуюсь всему, что происходит. Наблюдаю за всеми маленькими переменами. Дочь похожа на маму. Думаю, что первые 12 лет на маму, потом — на меня», — рассказал Крюков.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что передала управление общим делом 18-летней дочке. Балерина поделилась этим в социальных сетях.