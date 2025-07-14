«Пусть предатели давятся желчью в забвении»: Вика Цыганова призвала забыть писателей-иноагентов в России

Вика Цыганова возмутилась, что в России до сих пор часто упоминают уехавших писателей-иноагентов. В своем Telegram-канале певица призвала забыть о «предателях», поскольку они «заслуживают забвения за границей».

Известная своей патриотической позицией артистка обратила внимание на то, что в период с 1 февраля по 30 апреля 2025 года в топ-10 самых упоминаемых писателей России попали Дмитрий Быков* (признан иноагентом на территории РФ), Дмитрий Глуховский* (признан иноагентом на территории РФ) и Борис Акунин** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Вику Цыганову возмутил тот факт, что в стране до сих пор помнят эмигрировавших писателей, оскорбляющих свою Родину за рубежом.

«Они мало того, что не находятся в России, так и доброго слова о нашей стране никогда не скажут. Что за мазохистичная жажда ловить каждую каплю яда, исходящую от этих врагов народа России, и обсуждать ее?» — высказалась певица.

По мнению Вики Цыгановой, Дмитрий Быков* и его коллеги не достойны упоминания в родной для них стране. Артистка считает, что покинувших РФ писателей нужно предать забвению, поскольку для них «отсутствие внимания — это конец».

«Эти люди в полной уверенности, что в будущем вернутся в Россию, а русские перед ними упадут на колени, извинятся и чуть ли не памятник поставят. Имейте хоть каплю самоуважения. Пусть предатели сидят за границей и давятся своей желчью в полном одиночестве и забвении. Это их судьба, и они ее заслуживают», — заявила Вика Цыганова.

Певица отметила: «Если предатели вернутся в Россию, их ждет тюрьма». Пока же «в наших силах — перестать упоминать эти говорящие исключительно на иноагентских каналах головы».

Ранее писательница Дарья Донцова призналась, что ей жаль уехавшего из России Бориса Акунина**: «Он совершил очень большую ошибку».

*признан иноагентом на территории РФ

**признан иноагентом на территории РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга