Писательница Дарья Донцова призналась, что ей жаль уехавшего из России Акунина*

Писательница Дарья Донцова призналась, что ей жаль уехавшего из России коллегу Бориса Акунина*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она считает, что автор произведений совершил ошибку, когда отрекся от страны, в которой писал и радовал своих поклонников.

Донцова отметила, что в России у Акунина* была большая аудитория, которая любила его творчество. А за границей таких, как он, довольно много, и далеко не факт, что ему удастся пробиться на рынок.

«Я подумала, что он совершил очень большую ошибку. Мне стало его жаль, потому что его очень любят в России, у него здесь огромная читательская аудитория. И то, что он решил лишить эту аудиторию своих новых книг, ну, как-то жалко и читателя, и его самого», - заявила Дарья в интервью на канале «Татарка FM».

Писательница не стала клеймить коллегу «предателем», но подчеркнула, что считает его поступки после начала СВО неправильными.

Ранее Дарья Донцова объяснила, почему не эмигрировала из России.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга