«Пусть порхает за границей»: актер Юрий Назаров ответил на претензии Данилы Козловского к российскому кинематографу

Юрий Назаров ответил на слова Козловского, который раскритиковал российское кино. Об этом сообщает «Абзац».

Несколько недель назад актер Данила Козловский дал интервью, в котором рассказал, что российский кинематограф лишь догоняет Голливуд. Он похвалил такие картины, как «Оппенгеймер» и «Барби» и заявил, что отсутствие цензуры благоприятно влияет на сферу кино.

Однако с ним не согласен актер Юрий Назаров. По словам звезды картины «Андрей Рублев», в России достаточно хороших фильмов. В качестве примера он привел произведение, в котором снимался сам.

«В Голливуде сейчас много мерзости. Пусть Козловский порхает за границей и ищет то, что хочет. Сотворил себе кумира и бегает туда-сюда. Нужно всегда оставаться человеком и вести себя достойно. Пусть имеет совесть. Разве можно сказать, допустим, что „Андрей Рублёв“ у Тарковского не дотянул?» — задался вопросом он.

Ранее мы писали о том, что Данила Козловский раскрыл свой главный страх.