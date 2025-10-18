«Пусть поклонится в ноги»: продюсер посоветовал автору украденной песни заплатить Аллегровой

Продюсер Дзюник посоветовал поэту Кротикову кланяться в ноги Аллегровой. Об этом сообщает «Абазц».

Накануне в Сети разгорелся скандал — поэт Сергей Кротиков обвинил в краже своей песни Ирину Аллегрову. Поэт заявил, что стихотворение «Одна» он написал еще в 2007 году, но много раз переписывал и решился опубликовать его только в июне 2025.

Каково же было удивление Кротикова, когда он услышал текст своих стихов в исполнении Ирины Аллегровой на фестивале «Новая волна». Автор утверждает, что его разрешения на использование песни никто не спрашивал.

По мнению продюсера Леонида Дзюника, пострадавший автор должен быть благодарен певице.

«Пусть спасибо скажет и поклонится в ноги Аллегровой за то, что о нем заговорили, если эта песня действительно его. Нужно радоваться и быть счастливым, что Ирина Александровна заметила это песню, сделала ее достойной и спела», — заявил он.

Кроме того, Дзюник уверен, что Кротиков должен еще и заплатить Аллегровой.

«Это он ей еще должен выплатить гонорар. Артисты такого уровня не покупают песен, авторы к ним идут на поклон и просят», — уверен он.

