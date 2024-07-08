«Пусть они будут прокляты!»: Поплавская призвала выгнать всех мигрантов после изнасилования журналистки

Два дня назад сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали три уроженца Узбекистана, когда она возвращалась домой после ночной смены. Актриса Яна Поплавская прокомментировала случившееся, отметив, что мигрантам необходимо закрыть въезд в Россию.

Актриса полагает, что диаспора обвинит в случившемся девушку и не возьмет на себя вину.

«Вся верхушка Узбекистана, включая президента и главу МИДа, давно должна приехать в Москву и стоять на коленях перед всеми жертвами узбекских мигрантов-насильников, педофилов, зоофилов, грабителей и убийц, пусть они будут прокляты!», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Поплавская предложила полностью закрыть границу для мигрантов, оставив им только деловые поездки и туризм. Всех уже приехавших актриса призывает выслать обратно.

Пострадавшей Поплавская выразила соболезнования и слова поддержки. Она считает, что преступников обязательно накажут.

7 июля стало известно об изнасиловании журналистки телеканала «Матч ТВ» рядом с телецентром «Останкино». По словам девушки, она возвращалась домой с работы поздним вечером 6 июля, когда к ней начали приставать трое незнакомцев. В итоге спустя 40 минут полицейские задержали троих подозреваемых.

Телеведущая Тина Канделаки пообещала добиться строгого наказания для насильников журналистки.