«Пусть он тебя убьет»: Барановскую довели до истерики на федеральном канале

Юлия Барановская вместе с Александром Гордоном уже несколько лет ведет шоу «Мужское/женское», в котором скандалы являются чем-то обыденным. Однако удивляют несдержанными эмоциями зрителей не только гости проекта, но и сами ведущие. В одном из выпусков артистка настолько оказалась возмущена, что просто в какой-то момент вышла из себя.

Женщина, пришедшая на съемки, рассказала свою историю, как ее родную дочь задушил пьяный сожитель. Барановская долго выслушивала ее и пыталась разобраться, но в итоге не выдержала и «напала» на гостью с обвинениями. Телеведущая уже довольно давно не позволяла себе таких ярких эмоций в шоу, поэтому зрители оказались удивлены этой истерикой.

Когда терпение Юлии лопнуло, она стала кричать на женщину и обвинять ее, что именно она виновата в смерти ребенка. Артистка не сдерживалась в выражениях и проклинала гостью, говоря, что нужно было, чтобы именно она умерла.

«Если бы сдохли вы, это было бы гораздо лучше! Потому что этот мужчина, с которым вы жили, - это ваш выбор! Да ты иди, пусть он тебя убьет», - заявила Барановская.

Ранее Юлия Барановская заговорила о воссоединении с Андреем Аршавиным, с которым развелась много лет назад.