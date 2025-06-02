«Пусть он сядет и ответит»: Цискаридзе назвал виновного в провале балерины Шуваловой

Танцор и хореограф Николай Цискаридзе встал на защиту балерины Марии Шуваловой, которую затравили в Сети из-за партии в балете «Анюта». Он заявил, что артистке подобрали неправильного партнера, и отвечать за это должен руководитель коллектива Махар Вазиев.

На YouTube-канале FAMETIME TV Цискаридзе отметил, что очень любит Марию, так как знает ее с детства. И он не считает справедливым то, что ее массово раскритиковали за роль солистки. Николай поделился – постановка действительно получилась не уровня Большого театра, но ответственность за это лежит не на Шуваловой.

«Все вопросы относительно всего надо адресовать к нынешнему руководству Большого театра. У коллектива есть руководитель балета, пусть он сядет и ответит. Даже элементарно, мы не будем брать, чья это дочь. <...> Он поставил специально человека, который ей не подходит вообще. Потому что у каждого из нас есть габарит», - заявил Цискаридзе.

Хореограф рассказал, что, как только увидел афишу, понял, что солисты разной комплекции. По его мнению, это стало самой главной ошибкой.

Ранее Николай Цискаридзе раскритиковал фильм «Анора» с Юрой Борисовым.