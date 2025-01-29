«Пусть не лукавят, все у них там было»: Водонаева раскрыла правду об интрижках Natan с Лерчек и Бьянкой

Блогерша Алена Водонаева вспомнила о громком скандале в конце 2024 года с участием рэпера Natan, Лерчек и Бьянки. По ее информации, на самом деле на съемках телевизионного шоу звезды не только целовались, только не хотят в этом признаваться.

В интервью, которые знаменитости давали после проекта, они делились, что дальше поцелуев у них дело не заходило. Бьянка и вовсе заявляла — ей хватило лишь одного вечера в объятиях Natan, после чего она больше не возвращалась к нему. Опровергала уединенные ночные встречи с рэпером и Лерчек. Вот только у Водонаевой есть другие мысли на этот счет.

«По моей информации он не только перецеловался на шоу. Так что девочки пусть не лукавят на разных интервью, все у них там было. У нас тоже везде свои люди. Это все мелочи. „Дом-2“, только у нормальных людей он был в 20 лет, а у них во время седых волос на одном месте», — заявила Водонаева в шоу «Шортсы».

Также Алена раскритиковала Natan за то, что он открыто говорит о своей неверности. По ее мнению, таким образом он причиняет боль своей жене. Она назвала его невоспитанным и неинтеллигентным.

Ранее Natan объяснил свои измены жене на телевизионном шоу.