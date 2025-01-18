«Просто хайповая тема»: Natan объяснил его измены жене на шоу

Natan объяснил измену жене и громкий скандал, случившийся во время его участия в шоу «Звезды в Джунглях».

Ранее 38-летний рэпер признавался, что согласился на участие в реалити для того, чтобы отвлечься от своих проблем. Кроме того, он не стал скрывать, что поехал в Колумбию, находясь в ужасном психологическом состоянии.

В беседе с Павлом Волей Natan прокомментировал случившееся скандалы на шоу и представил собственную версию произошедшего. По словам артиста, он давно находился на грани расставания с женой Анастасией Швецовой и его интрижка с Лерчек в проекте не является тому причиной.

«Это было, и я это признаю. Я пошел на проект запутанным, хотел разобраться в своих отношениях. Накосячил жестко, ничего хорошего не сделал, чтобы мне это как-то помогло, но в тот момент был крах. Мы уже были близки к разводу с женой», – разоткровенничался Natan.

Также артист рассказал, что столкнулся с большим количеством хейта из-за его поведения на шоу и что от этого сильно страдают его жена и дети. Однако в этом он обвиняет только его соплеменника журналистку Алену Блин, которая до сих пор обсуждает эту тему.

«Это просто хайповая тема, на которой Алена выстроила уже не одно свое интервью, приглашая других участников. Причем, в этих интервью она уделяет больше и больше внимания мне, лезет в какие-то прошлые моменты моей жизни. Очень не хочется, чтобы это скрывалось под вот такой псевдо-поддержкой моей супруги. Это семейная тема, и лезть туда сейчас очень стрмно», – заявил рэпер в программе «Шоу Воли».

Ранее мы писали о том, что рэпер Natan показал фото отдыха с детьми после скандала из-за измен с Лерчек.