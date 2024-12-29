«Пусть мужчина проявляет инициативу»: предполагаемая любовница экс-супруга Алсу выступила с заявлением

Модель Анастасия Решетова, которую обвиняют в крахе многолетнего брака певицы Алсу, высказалась об отношениях с противоположным полом. Экс-возлюбленная рэпера Тимати вышла на связь в личном блоге и заявила, что мужчина должен брать на себя инициативу.

У Анастасии Решетовой спросили в соцсети, должен ли мужчина любить женщину сильнее, чтобы отношения были более гармоничными. В ответ модель подчеркнула, что «никто ничего не должен», и все начинается с мужской инициативы, а затем уже все выстраивается само собой.

«Никто ничего не должен. А вообще, пусть мужчина вначале намного больше проявляет инициативу. А потом уже, если все хорошо и оба любят друг друга настоящей здоровой любовью, то все измерения там неуместны», — высказалась Анастасия Решетова.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали Анастасию Решетову. Позднее артистка подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». Экс-возлюбленная Тимати утверждала, что ее не интересуют женатые мужчины, на что Алсу лаконично ответила: «Врет». 27 августа певица и бизнесмен официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Решетова раскрыла, как справляется со стрессом из-за публичного скандала с разводом Алсу.