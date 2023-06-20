«Пусть люди раскрепощаются»: Джигурда хранит в телефоне интимные видео и не боится, что его взломают
Джигурда заявил, что хранит интимные видео в телефоне и не боится их публикации в Интернете.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Актер Никита Джигурда рассказал об интимных видео в своем телефоне. Артист не боится, что устройство могут взломать, а кадры опубликовать в интернете.
«Что-то Маринка присылает, что-то я сам снимаю для нее. Но я не боюсь, что меня взломают», - поделился Джигурда. Его слова приводит сайт PROZVEZD.
За снятые видео он не волнуется – «пусть люди смотрят и раскрепощаются», отметил актер. Он добавил, что и сам иногда выкладывает ролики в интернет.
Комментируя скандал с футболистом Артемом Дзюбой, чьи интимные кадры попали в Сеть, Джигурда заявил, что «двумя руками за него». Он отметил, что развлечения спортсмена нравятся женщинам – «недовольны только мужики».
Джигурда размышляет, что в отсутствии рядом женщины - это «прекрасная штучка». Актер и сам к этому прибегал, а потом посылал жене.
Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, чем Джигурда занимается у нее дома.