«Пусть люди раскрепощаются»: Джигурда хранит в телефоне интимные видео и не боится, что его взломают

Актер Никита Джигурда рассказал об интимных видео в своем телефоне. Артист не боится, что устройство могут взломать, а кадры опубликовать в интернете.

«Что-то Маринка присылает, что-то я сам снимаю для нее. Но я не боюсь, что меня взломают», - поделился Джигурда. Его слова приводит сайт PROZVEZD.

За снятые видео он не волнуется – «пусть люди смотрят и раскрепощаются», отметил актер. Он добавил, что и сам иногда выкладывает ролики в интернет.

Комментируя скандал с футболистом Артемом Дзюбой, чьи интимные кадры попали в Сеть, Джигурда заявил, что «двумя руками за него». Он отметил, что развлечения спортсмена нравятся женщинам – «недовольны только мужики».

Джигурда размышляет, что в отсутствии рядом женщины - это «прекрасная штучка». Актер и сам к этому прибегал, а потом посылал жене.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, чем Джигурда занимается у нее дома.