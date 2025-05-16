«Пусть лают, как моськи на слонов»: жена Джигурды вступилась за Авербуха после интервью с Собчак

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух оказался в центре скандала после слов о жене Елизавете Арзамасовой. Продюсер ледовых шоу заявил, что познакомился с актрисой, когда ей было 15 лет, назвав ее молодой женщиной, у которой уже «все было». Илье пришлось оправдываться за слова после массового хейта в свой адрес. Поддержать его решила бывшая партнерша, фигуристка Марина Анисина.

В паре с Анисиной Авербуху удалось завоевать золотые медали на чемпионатах мира по фигурному катанию среди юниоров в 1990 и 1992 годах.

49-летняя жена Никиты Джигурды заверила, что знает Илью с детства и может за него поручиться. По ее словам, слова фигуриста неправильно поняли и извратили — «из мухи раздули слона». Марина считает, что ему не нужно было ничего объяснять «людям с извращенным сознанием».

Олимпийская чемпионка обвинила журналистов в раздувании неправдоподобной истории. Она отметила, что семья продюсера живет в гармонии, любви и согласии.

«Лиза — великолепная актриса и женщина, подарившая Илье зачатых в любви детей. Я рада, что Илья получил подарок судьбы в лице Елизаветы Арзамасовой! А хейтеры и недолюбленные злопыхатели пусть лают, как моськи на слонов», — заключила супруга артиста.

Фигурист женился на актрисе, которая младше его на 22 года, в 2020 году. У супругов есть двое детей — трехлетний сын Лев и Лия, которой в августе исполнится два года.

Напомним, Илья Авербух прокомментировал слова, которые он сказал в интервью Ксении Собчак про жену. Фигурист пояснил, что под фразой «все было» имел в виду актерский опыт и узнаваемость.