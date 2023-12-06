Вера Брежнева может подать в суд на бывшего партнера по бизнесу

41-летняя певица Вера Брежнева потеряла последний бизнес в РФ из-за долгов. Речь идет о магазине женской одежды, которым владела артистка вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Санкт-Петербурге. Кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов считает, что звезда может подать в суд на бывшую партнершу по бизнесу.

Хмелева и Брежнева владели модным бутиком совместно. Пакет акций певицы составлял 49%, а Ханны — 51%. Между ними была договоренность, согласно которой Брежнева отвечает за раскрутку магазина, а Хмелева берет на себя организационные моменты. Однако артистка забыла о своих обязательствах.

В октябре этого года счета Хмелевой арестовали в России из-за налоговых недоимок. Партнерша Брежневой обратилась к юристам, чтобы решить вопрос с брендом. Она открыла свое ИП, хотя бренд одежды остался прежним. ООО певицы же закрыли из-за долгов.

Юрист считает, что теоретически Брежнева может подать иск о совершенном преступлении по статье «мошенничество». К этой статье как раз относятся рейдерские захваты бизнеса.

«Бизнес полностью копируется, выводятся какие-то интеллектуальные и не интеллектуальные активы и, по сути, через совместно нажитый бренд происходит хищение клиентской базы, складских остатков и тд. То есть у Веры Брежневой в принципе есть шансы возбудить в отношении Ханны Хмелевой дело по статье «Мошенничество»», — цитирует адвоката Kp.ru.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева готова выступить перед россиянами за 50 тысяч евро.